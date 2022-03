Handball-Regionalliga : TV Aldekerk mit einer Gala-Vorstellung

Julian Mumme demonstrierte auch in Remscheid, dass er zu den überragenden Rückraumspielern der Regionalliga zählt. Foto: Heinz Spütz

Kerken Die Grün-Weißen lassen sich auch von der Mannschaft der Stunde nicht aufhalten. Das Team um Trainer Nils Wallrath beendet die Serie der HG Remscheid und startet mit einem 33:24 ins Mammutprogramm.

14 Spiele in gerade einmal zwei Monaten – der Start in dieses Mammutprogramm ist geglückt. Handball-Regionalligist TV Aldekerk nahm am Samstag die hohe Auswärtshürde bei der HG LTG/HTV Remscheid und gewann mit 33:24 (16:12). Ein Erfolg, der nicht unbedingt zu erwarten war und schon gar nicht in dieser Deutlichkeit. Schließlich hatten die Gastgeber im neuen Jahr bislang alle fünf Begegnungen gewonnen, während der ATV wegen der vielen Spielabsagen kaum Wettkampfpraxis mitbringt.

Die Truppe von ATV-Trainer Nils Wallrath war also gewarnt. Die Gäste agierten in der Anfangsphase ohne ihren Kapitän Jonas Mumme, der während der Woche nicht trainieren konnte und dessen Einsatz bis zuletzt auf der Kippe gestanden hatte. Seinen Platz am Kreis besetzte der auf dieser Position ungeübte Rückraumspieler Roman Grützner. Die Partie kam nur sehr schleppend in Schwung. Zu groß war offensichtlich auf beiden Seiten der Respekt vor dem jeweiligen Gegner. Keine Mannschaft konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen.

Nach etwa 10 Minuten und einem Spielstand von 7:7 schickte der ATV-Coach Jonas Mumme ins Rennen. Und einmal mehr wurde deutlich, wie wichtig der kräftige Spielführer für seine Mannschaft ist. Mit zwei kleinen Dreierserien setzten sich die Gäste vom Niederrhein in der Sporthalle Neuenkamp ab und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Zum Ende der ersten Halbzeit nahm Remscheids Trainer Alexander Zapf seinen Torhüter runter und bot dafür einen siebten Feldspieler auf. Eine Maßnahme, die ATV-Keeper Paul Keutmann mit zwei Treffern innerhalb einer Spielminute zur 16:10-Führung quittierte. Mit einem soliden 16:12 wurden die Seiten gewechselt.

Die beiden Treffer hatten dem „unheimlichen Paul“ sichtlich gut getan. Denn nach dem Seitenwechsel lief er zur gewohnt guten Form auf und gab dem Spiel seiner Mannschaft mehr Sicherheit. Mit einem 4:0-Lauf nach 45 Minuten und einem Spielstand von 27:18 war der Drops gelutscht. Das hatte auch Alexander Zapf erkannt. Der Remscheider Coach, der ansonsten an der Linie sehr lebhaft bei der Sache ist, nahm auf der Bank Platz und schlug die Beine übereinander. „Wir sind gegen einen überragenden Gegner auf dem Boden der Tatsachen gelandet und für jeden Fehler brutal worden“, so Zapf nach dem Spiel. Die Aldekerker zauberten noch einige Traumkombinationen aufs Parkett, ehe die Schiedsrichter Yassin Vlasco und Max Wessendorf die Partie beim Stand von 33:24 für die Gäste beendeten. „Wir haben heute ganz einfach mehr gewollt und hatten nebenbei auch den besseren Torhüter. Der Sieg geht voll in Ordnung und hat den Jungs hoffentlich das Vertrauen in die eigene Leistungsstärke geschenkt“, meinte Wallrath.

Bereits am Dienstag steht die Mannschaft wieder auf der Platte und tritt ab 20.30 Uhr bei der SG Langenfeld an, die am Freitag ihren Trainer Lars Brümmer entlassen hat. Dessen Vorgänger Markus Becker soll den aktuellen Vorletzten in den verbleibenden acht Wochen vor dem drohenden Abstieg in die Oberliga bewahren. „Neue Besen kehren gut. Wir werden den Gegner ganz bestimmt nicht unterschätzen“, so Wallrath.