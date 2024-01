Kooperation startet im Sommer Ein Sprungbrett für Handball-Talente

Nur einige Kilometer entfernt liegt beim TuS Lintfort der Schwerpunkt allein auf der ambitionierten Frauen-Mannschaft. Seit vielen Jahren beweisen die Verantwortlichen Bettina Grenz-Klein und Ulrich Klein, dass mit immer noch verhältnismäßig bescheidenen Mitteln erfolgreich Zweitliga-Frauenhandball gespielt werden kann. In naher Zukunft sollen mit der Kooperation Ressourcen gebündelt werden. Gemeinsam möchte man jungen Talenten den Weg in den Leistungssport und die Bundesliga aufzeigen und ihnen optimale Spiel- und Trainingsmöglichkeiten bieten. „Wir wollen den Niederrhein langfristig auf der Bundesligakarte etablieren und jungen Spielerinnen der Region eine Chance bieten, den Schritt in die Bundesliga zu wagen“, sagt Ulrich Klein, Vorsitzender des TuS Lintfort. Die Aldekerker Talente sollen künftig in den Zweitligakader des TuS Lintfort integriert werden und über ein Zweifachspielrecht ihrem Heimatverein dennoch erhalten bleiben. „Theoretisch können diese Spielerinnen jeden Tag in der Woche trainieren und sich so schneller entwickeln. Mit einem Zweifachspielrecht können sie dann in beiden Mannschaften Spielpraxis bekommen“, sagt Carsten Hilsemer, Sportlicher Leiter des TV Aldekerk. Dafür stehen mit Bettina Grenz-Klein (TuS Lintfort) und Jörg Hermes (TV Aldekerk) zwei erfahrene Trainer zur Verfügung, die beide als Talentförderer bekannt sind. „Mit zwei so guten Trainern können wir jungen Spielerinnen ein tolles Angebot machen. Jörg und Bettina haben schon viele Talente auf dem Weg in die Bundesliga begleitet“, so Ulrich Klein.