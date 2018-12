Handball: Schöne Bescherung mit starkem ATV-Kollektiv

ALDEKERK (CaB.) Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – TVE Netphen 24:19 (15:11). Im letzten Spiel des Jahres feierten die Drittliga-Frauen des TV Aldekerk einen verdienten Erfolg und zugleich einen gelungenen Rückrundenauftakt.

In der Endabrechnung war es exakt das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel – nur diesmal mit dem besseren Ende für die Grün-Weißen. Die Gastgeberinnen hatten schnell ein 3:0 vorgelegt und von Beginn an deutlich gemacht, dass es für den TV Einigkeit nicht viel zu holen geben würde. Den Gästen fehlte insgesamt die Durchschlagskraft. „Zu Beginn hatten wir mit dem Kreisspiel der Gäste noch einige Probleme, die wir aber in den Griff bekommen haben“, meinte Trainerin Dagmara Kowalska nach dem Schlusspfiff.