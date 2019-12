Handball : ATV verliert trotz starker Leistung

ATV-Spielmacher Julian Mumme (graues Trilkot) gehörte an früherer Wirkungsstätte zu den besten Akteuren in der Halle. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk/Korschenbroich Handball-Regionalliga: Ein begeisterndes Spiel vor Rekordkulisse lieferten sich die Turnvereine aus Korschenbroich und Aldekerk, das der Titelfavorit aus dem Kreis Neuss letztlich mit 31:26 (16:13) für sich entscheiden konnte.

Die Begegnung zwischen dem TV Korschenbroich und TV Aldekerk hielt, was sie im Vorfeld versprochen hatte: Tempohandball von zwei Mannschaften, die alles gegeben haben, Tore am Fließband, Handball auf hohem Niveau mit viel Leidenschaft und Kampf. Kurzum – ein Duell mit Unterhaltungswert.

ATV-Trainer Nils Wallrath und sein Korschenbroicher Kollege Dirk Wolf waren sich anschließend einig, vor der Rekordkulisse von 480 Zuschauern dem begeisterungsfähigen Publikum einen tollen Handballabend zelebriert zu haben. Und Einigkeit herrschte auch darüber, dass der Sieg der Heimmannschaft zwar in Ordnung ging, die Gäste aber dem Tabellenzweiten und Titelaspiranten alles abverlangt hatten.

Das Spiel nahm von Beginn an Fahrt auf, die Kontrahenten verzichteten auf vorsichtiges Abtasten. Die Angriffsreihen fackelten nicht lange und suchten schnell den Abschluss – Tore im „Dauerfeuer-Modus“ waren die Folge. Nach acht Minuten lagen die Hausherren mit 8:6 in Führung, ohne die Gäste richtig abschütteln zu können. Das lag vor allem an ATV-Spielmacher Julian Mumme, der gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert und zielsicher auftrat und fast nach Belieben die kleine Kugel ins gegnerische Gehäuse nagelte.