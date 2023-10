Dritte Liga der Frauen Ein Handball-Krimi mit Happy End

Hinter ihr und ihrem Team lagen temporeiche 60 Minuten, in denen sich beide Mannschaften nichts geschenkt und hartnäckig um den Sieg gekämpft hatten. Dabei war das durch die Verletzungen der beiden Stammtorhüterinnen vermutete Torwartproblem kein Thema. Leonie Röskes in der ersten und Janne Bräuer in der zweiten Halbzeit hatten eine gute Form mit in die Oldenburger Sporthalle gebracht und waren ein sicherer Rückhalt.