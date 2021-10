Handball-Regionalliga : TV Aldekerk geht selbstbewusst ins Top-Spiel

Maxi Tobae (am Ball) ist in dieser Szene noch für den ATV gegen den TV Korschenbroich am Ball. Seit dieser Saison spielt er für den TVK. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der Spitzenreiter tritt beim TV Korschenbroich an, der in der Klasse als Titelanwärter Nummer eins gehandelt wird. Trainer Nils Wallrath will mit seinem Team ungeschlagen in die Herbstferien gehen.

Die Top-Partie des vierten Spieltages in der Handball-Regionalliga Nordrhein findet am Samstag ab 19.30 Uhr in der Waldsporthalle in Korschenbroich statt. Der aktuelle Spitzenreiter TV Aldekerk (5:1-Punkte) trifft dort auf den als Titelanwärter Nummer eins gehandelten TV Korschenbroich (4:2-Zähler), der auf dem vierten Rang steht. Dem ATV aufgrund des derzeitigen Tabellenstandes die Favoritenrolle zuschreiben zu wollen, wäre nach drei Spieltagen vermessen. Zumal der Vorsprung vor dem Gastgeber nur minimal ist und die Heimstärke der Korschenbroicher, die von einem leidenschaftlichen und lautstarken Publikum unterstützt werden, in der Liga hinlänglich bekannt ist.

Nach Erfolgen in den ersten beiden Partien der Saison hat die Mannschaft von TVK-Trainer Dirk Wolf in dieser Begegnung außerdem ganz sicher etwas gutzumachen. Denn am vergangenen Spieltag verlor sie völlig überraschend und relativ deutlich mit 19:24 bei BTB Aachen.

Info TV Korschenbroich rechnet mit vielen Fans Vorfreude Dirk Wolf, Trainer des TV Korschenbroich, wundert es nicht, dass der TV Aldekerk derzeit an der Spitze steht. „Die Mannschaft zählt für mich zu den Mitfavoriten“, sagt Wolf, der sich auf die Partie freut. „Aldekerk bringt immer einige Zuschauer mit. Daher können wir mit einer tollen Stimmung rechnen.“

Die beiden Mannschaften kennen sich aus zahlreichen Begegnungen ganz genau und bevorzugen einen ähnliche Spielweise, nämlich ordentlich aufs Tempo zu drücken. Bereits vor der Saison hat ATV-Trainer Nils Wallrath erklärt, dass er den TV Korschenbroich am Ende der Spielzeit ganz weit oben in der Tabelle erwartet. „Das ist aber jetzt kein Grund für uns, dass wir uns in Korschenbroich verstecken und unser Spiel dem des Gegners anpassen werden“, sagt er.

Das wird auch nicht nötig sein, denn der TV Aldekerk ist in der Liga hinreichend dafür bekannt, kein Freund von langem Taktieren zu sein und den Gegnern stets mit hochgeklapptem Visier zu begegnen. Der Verlauf der letzten beiden Spiele unterstreicht das deutlich: 75 Tore geworfen, 61 kassiert, vier Punkte geholt.

„Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Stimmung ist in Ordnung“, sagt Wallrath. „Natürlich werden wir uns auf Korschenbroich vorbereiten, aber in erster Linie müssen wir auf uns gucken. Wenn wir schnell in unseren Spielrhythmus kommen, werden wir auch in Korschenbroich nur schwer zu schlagen sein.“ Der Schlüssel zum Erfolg wird vermutlich sein, die bessere Abwehrreihe zu stellen.

Das ist dem TV Korschenbroich im letzten Duell bestens gelungen. Zum Auftakt der Saison 2020/21 kam der ATV in der Waldsporthalle deutlich mit 26:36 unter die Räder. Doch das sei, so Wallrath, kein Gradmesser mehr. „Es kann schon sein, dass wir den Korschenbroichern liegen. Aber wir wollen den Schwung aus den letzten Partien mitnehmen und nicht mit einer Niederlage in die Herbstferien gehen.“