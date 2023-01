Dritte Handball-Liga 20-Punkte-Marke lautet das Etappenziel

Zurück zum Auswärtsspiel in Gladbeck: Der Mitaufsteiger befindet sich mitten im Abstiegskampf. Mit 11:23-Punkten steht die Mannschaft aktuell auf Relegationsplatz elf, die Abstiegszone ist nur einen Punkt entfernt. Das Ziel der Mannschaft von Trainer Sven Deffte kann also nur lauten, das Heimspiel gegen den Dorfverein zu gewinnen. Schaltzentrale im Spiel des Gegners ist ohne Zweifel Max Krönung, der seit 2012 für den VfL Gladbeck im Einsatz ist und die ewige Torschützenliste des Vereins anführt. Das Hinspiel gewann der ATV nach einer ausgeglichenen Anfangsphase am Ende klar mit 33:26. So deutlich dürfte es am Samstag allerdings nicht werden, denn die Gladbecker traten seinerzeit in der Vogteihalle ersatzgeschwächt an. Dennoch sollte der TV Aldekerk vor einer lösbaren Aufgabe stehen, wenn es gelingt, die gute Form aus dem Ahlen-Spiel zu bestätigen. Die Grün-Weißen wollen die Gelegenheit nutzen, die 20-Punkte-Marke zu knacken und damit ein wichtiges Etappenziel zu erreichen.