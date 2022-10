Dritte Handball-Liga : Vorfreude auf die „Genießerwochen“

Lukas Saars (beim Wurf) rückt am Samstag für Marcel Görden in den Aldekerker Drittliga-Kader. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Aktuell gehört der TV Aldekerk zum punktgleichen Spitzen-Trio. Das wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich ändern, da es der Aufsteiger zunächst einmal ausnahmslos mit Hochkarätern zu tun bekommt.

Tim Gentges, Spielertrainer des Handball-Drittligisten TV Aldekerk, kann sich beim Blick auf die aktuelle Tabelle ganz entspannt zurücklehnen. Nach sieben Spielen belegt er mit seiner Mannschaft, die begeisternden Sport geboten und die Erwartungen um Längen übertroffen hat, den dritten Platz. Ganz neben punktgleich mit dem Spitzenduo HSG Krefeld und TV Emsdetten. „Jetzt kommen für uns die Wochen zum Genießen“, sagt Gentges.

Das mag zunächst etwas befremdlich klingen, weil der Spielplan in der nächsten Zeit lauter Hochkaräter wie beispielsweise Krefeld, Emsdetten oder den Longericher SC vorsieht. Da wartet Schwerstarbeit auf die Grün-Weißen, die trotz des blendenden Saisonstarts auf dem Teppich geblieben sind.

In den Partien gegen die Schwergewichte der Liga sinkt allerdings auch der Druck für den Aufsteiger, punkten zu müssen. Zum Auftakt der Wochen der Wahrheit tritt der Aufsteiger vom Niederrhein am Samstag ab 19.15 Uhr beim amtierenden Vizemeister TuS Spenge an, der momentan mit 8:6-Punkten Rang sechs belegt. „Der TuS gehört zweifellos ins oberste Regal der Liga“, sagt Gentges.

Der Gegner hatte zu Saisonbeginn mit Verletzungen zu kämpfen und ist stärker, als die aktuelle Tabelle vermuten lässt. In Bjarne Schulz und Maximilian Schüttemeyer stellen die Ostwestfalen zwei starke Individualisten in die Halle, die in der Torschützenliste vordere Plätze belegen. „Neben einer starken 6:0-Abwehr können die Spenger auch noch das Tempospiel. Wir sind da durchaus realistisch, da müsste für uns schon alles passen, wenn wir überhaupt über einen Punkt mal nachdenken wollen“, bremst Gentges vorab aufkommende Euphorie.