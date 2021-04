Handball : Die Gegner des TV Aldekerk in der Aufstiegsrunde stehen fest

Kerken Sechs Teams kämpfen um maximal drei Plätze in der Zweiten Liga. Der ATV trifft zunächst auf den FHC Frankfurt/Oder und den MTV Heide. Die weibliche A-Jugend des Klubs hat im Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft ein schweres Los erwischt.

Die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen – in der anderen Gruppe treten der ESV Regensburg, der SV Allensbach und Fortuna Düsseldorf an – ermitteln dann in Überkreuz-Duellen mit Hin- und Rückspiel die ersten beiden Aufsteiger. Die Verlierer dieser Runde sowie der Gewinner des Duells der Drittplatzierten der beiden Gruppen spielen dann noch einen dritten Aufstiegskandidaten aus. Der kann sich den Platz in der höheren Klasse in zwei Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Zweiten Liga sichern.

Auch in der Bundesliga der weiblichen A-Jugend weiß die Mannschaft des TV Aldekerk jetzt, wie es für sie weitergeht. An der K.-o.-Runde im Achtelfinale nehmen die 16 Teams teil, die in der Vorrunde Erster oder Zweiter wurden. Dabei erwischte die ATV-Mannschaft von Trainer René Baude, die mit drei Siegen in der Vorrunde Tabellenzweiter wurde, mit dem TSV Bayer Leverkusen direkt ein Hammerlos. Der Bundesliga-Nachwuchs aus Leverkusen ist seit Jahren Stammgast in der Endrunde und geht als Favorit in das Duell, das zwischen dem 24. April und dem 2. Mai in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden soll.