Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk ist im nächsten Spitzenspiel gefordert

Deshalb weiß er auch, dass sich seine Mannschaft am Sonntag ab 16 Uhr beim Tabellenvierten VfL Oldenburg II auf ein heißes Tänzchen einstellen muss. Dabei nimmt Baude auch ein paar Sorgenfalten mit in den Norden, denn auf der Torwartposition sieht es bei den Grün-Weißen derzeit nicht gut aus. Nadja Leuf zog sich im vergangenen Spiel eine schwere Knieverletzung zu, fällt monatelang aus. Auch Tugce Cengiz wird noch nicht einsatzfähig sein. Leonie Röskes, die gegen Hannover-Badenstedt eine gute Leistung zeigte, wird also erneut im Tor stehen, Janne Bräuer aus der A-Jugend bildet die Reserve auf der Bank.