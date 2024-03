Dritte Handball-Liga der Frauen Der Titel ist in trockenen Tüchern

Wenige Minuten vor dem Anpfiff in der Vogteihalle machte die Nachricht die Runde und erreichte natürlich auch Trainer René Baude und seine Spielerinnen des Handball-Drittligisten TV Aldekerk. Völlig überraschend hatte sich der Tabellenzweite TV Hannover-Badenstedt eine 31:34-Niederlage beim BV Garrel eingehandelt. Damit war der Weg für den Spitzenreiter in Richtung Meisterschaft frei. Der Titelverteidiger aus Aldekerk nutzte die Steilvorlage, schlug anschließend den VfL Oldenburg II mit 32:28 (19:14) und kann jetzt nur noch theoretisch vom Thron gestoßen werden. Drei Spieltage vor Schluss hat der TV Aldekerk fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger – der erneute Titelgewinn ist in trockenen Tüchern. „Das ist natürlich klasse“, sagte Trainer René Baude. „Wir ruhen uns auf dem Vorsprung nicht aus und werden alles daran setzen, auch die verbleibenden drei Partie noch zu gewinnen.“