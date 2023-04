Ein Dorf feiert seine Mannschaft Die längste Auszeit der Vereinsgeschichte

Auch Gäste-Trainer Marcel Mutz, der kein Geheimnis aus seiner Vorliebe für die Vogteihalle macht, zeigte sich begeistert: „Einfach Weltklasse, was hier los ist. Der TV Aldekerk hat eine tolle Saison gespielt.“ ATV-Spielertrainer Tim Gentges brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Ich glaube, dass wir in dieser Saison alle ein gutes Stück näher zusammengerückt sind.“ Anschließend floss Freibier – die Grün-Weißen stießen mit ihren treuen Anhängern auf eine Saison an, die einen festen Platz in der Vereinschronik erhält.