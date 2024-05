Handball-Regionalligist unter Druck TV Aldekerk steht vor ungleichem Kampf beim TuS Ferndorf

Wer glaubt noch an Wunder? Die Handballer das Drittligisten TV Aldekerk auf jeden Fall – und das in doppelter Hinsicht. Das erste Wunder ist greifbar nahe: Sah der ATV vor einigen Spieltagen noch wie der sicherer Absteiger aus, gelang es ihm nach einer Serie von drei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller zu krabbeln und hat es nun, zwei Spieltage vor Saisonende, selbst in der Hand, als Tabellenzwölfter mit 20 Pluspunkten, den Ligaverbleib zu sichern – was Wunder Nummer eins bedeuten würde.