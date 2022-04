Handball-Regionalliga : Der „Ultra-Marathon“ kann beginnen

Wenn Thomas Plhak einen guten Tag erwischt, trifft er gerne auch einmal im zweistelligen Bereich. Foto: Heinz Spütz

Kerken Bis zum geplanten Saisonende am 14. Mai soll der TV Aldekerk insgesamt noch neun Spiele bestreiten. Zum Auftakt der anstrengenden Wochen trifft der Titelaspirant am Samstag auf den Neusser HV.

Die handballlose Zeit während der zweiwöchigen Osterferien hat ein Ende. Am Samstag zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr geht es wieder los, wenn der TV Aldekerk in der heimischen Vogteihalle mit einem Sieg gegen den Tabellensechsten Neusser HV seine Position im Titelrennen der Regionalliga Nordrhein festigen oder eventuell sogar verbessern möchte.

Das Spiel ist der Auftakt eines ungeheuer anstrengenden Programms, das der ATV in den nächsten Wochen bewältigen muss. Sage und schreibe neun Partien sieht der Spielplan für die Truppe von Trainer Nils Wallrath in den nächsten vier Wochen bis zum offiziellen Saisonende am 14. Mai vor. Offiziell deshalb, weil der Handballverband die Saison um zwei Wochen verlängert hat, in denen die Vereine die Möglichkeit haben, eventuell noch weitere Spiele nachzuholen. Nils Wallrath hat sich zu dieser Regelung bereits klar geäußert. „Unser Ziel lautet, am 14. Mai unser Heimspiel gegen interaktiv Handball erfolgreich zu bestreiten und den Gewinn der Meisterschaft feiern zu können. Mögliche Nachholspiele werden kampflos abgegeben, weil ich nach der Partie gegen Ratingen meine Spieler in den Urlaub schicken werde.“

Info Das strapaziöse Restprogramm Dienstag, 26. April: gegen TV Korschenbroich Samstag, 30. April: beim Neusser HV

Dienstag, 3. Mai: beim TSV Bonn rrh. Donnerstag, 5. Mai: gegen OSC Rheinhausen Samstag, 7. Mai: beim TV Rheinbach Dienstag, 10. Mai: beim BTB Aachen Samstag, 14. Mai: gegen interaktiv Handball Der Termin für das Heimspiel gegen BTB Aachen steht noch aus.

Ob Wallrath von seiner Äußerung noch einmal abrückt, muss der weitere Saisonverlauf zeigen. Denn aktuell zählt der ATV zu den drei Mannschaften, die die Meisterschaft unter sich austragen werden. Das Team aus Ratingen und der TV Korschenbroich stehen mit acht Minuspunkten gerade einmal ein Pünktchen besser als die Aldekerker, haben jedoch den großen Vorteil, jeweils drei Partien mehr ausgetragen zu haben – das schont im Endspurt die Kräfte.

Zurück zu der nicht einfachen Aufgabe gegen den Neusser HV. Den Namen „Die jungen Wilden“ trägt der Gegner nicht zu Unrecht. Denn das Team von Trainer Christoph Schon ist gespickt mit jungen Spielern aus der Jugend-Bundesliga. Zu den Leistungsträgern gehört Daniel Zwarg, der in der Vergangenheit auch schon zwei Jahre lang das grün-weiße Trikot des TV Aldekerk getragen hat.

„Natürlich habe ich unseren Gegner auf Videos analysiert“, sagt Wallrath. „Aber in erster Linie werden wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren.“ Die letzte Partie des Turnvereins liegt drei Wochen zurück, als in Ratingen gegen die „Interaktiven“ ein 36:32-Erfolg gelang. Der Rückenwind aus diesem Spiel dürfte angesichts der langen Pause abgeflaut sein. Und so ist es nur gut, dass der „Ultra-Marathon“ der neun Spiele daheim vor hoffentlich voller Hütte eröffnet wird. „Wir werden sicherlich irgendwann mal auf dem Zahnfleisch gehen. Deshalb ist die Unterstützung des Publikums besonders wichtig“, so Wallrath.