Handball : TV Aldekerk steht unter Erfolgsdruck

Kerken Der Drittligist empfängt am Samstag den Longericher SC. Nach den guten Leistungen in den jüngsten drei Spielen, die aber erfolglos blieben, möchte sich der ATV endlich belohnen. Das Team hofft auf die Unterstützung der Fans.

Verzichten muss der Aldekerker Spielertrainer weiterhin auf Christoffer Tebyl, der sich beim Auswärtsspiel in Spenge am Knie verletzt hat. Ersten Untersuchungen zufolge ist die Verletzung so schwerwiegend, dass der schnelle Linksaußen, wie übrigens auch Thomas Jentjens, langfristig ausfallen wird. Der Kader ist also dünn und „mehr sollten da bitte auch nicht zukommen“, so Gentgens. Dennoch herrscht der Optimismus vor. „Keiner hat uns da oben erwartet. Wir freuen uns, wenn wir vor heimischen Fans wieder ein gutes Spiel zeigen können und sehen einfach, was am Ende dabei herauskommt“, sagt der ATV-Spielertrainer.