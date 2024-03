Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk setzt zum Endspurt in Richtung Meisterschaft an

Die Revanche ist geglückt. Mit dem 31:29 beim Verfolger TV Hannover-Badenstedt hat der TV Aldekerk am vergangenen Sonntag den vielleicht schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Dritten Handball-Liga der Frauen gemacht. Noch bleiben allerdings vier Spiele, in denen der Tabellenführer, der mit drei Punkten Vorsprung auf Badenstedt in den Endspurt geht, auf der Hut sein muss. Denn für die restlichen Gegner geht’s ausnahmslos darum, mindestens Platz sieben zu erreichen und damit in der Endabrechnung über dem Strich zu bleiben.