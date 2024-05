Dritte Handball-Liga Alles ist bereit für die Nichtabstiegs-Party

Eventuell erfahren die Anhänger des TV Aldekerk schon kurz vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen den Longericher SC, ob ihre Mannschaft auch in Zukunft in der Dritten Handball-Liga mitmischt. Der Turnverein hat von den drei Abstiegskandidaten, von denen sich zwei in die Regionalliga verabschieden müssen, eindeutig die beste Ausgangsposition. Die Grün-Weißen belegen mit 20:38-Punkten aktuell Rang 13, der die Rettung bedeutet. Vielleicht kann am Samstag pünktlich zum Anwurf um 19.30 Uhr die Party in der Vogteihalle beginnen. Denn das Duell des TuS Dansenberg (18:40-Punkte), der im direkten Vergleich mit dem ATV die Nase vorn hat, beim Tabellenfünften HSG Hanau beginnt bereits um 18 Uhr – falls der Vorletzte aus Kaiserslautern nicht gewinnt, ist er in jedem Fall abgestiegen. Und der Drittletzte TV Homburg (19:39-Punkte) wird gegen die ungeschlagene Übermannschaft des künftigen Zweitligisten TuS Ferndorf (Anwurf 18.30 Uhr) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohnehin nichts reißen. Schlusslicht Interaktiv Ratingen (17:41-Punkte) steht bereits als Absteiger fest.