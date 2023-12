Dritte Handball-Liga Gastspiel bei den Unberechenbaren

Die Ausgangslage ist recht eindeutig. Mit 14:14-Punkten stehen die Gastgeber im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht. Der TV Aldekerk belegt mit sechs Punkten aus 14 Partien nur wegen des besseren Torverhältnisses den vorletzten Tabellenplatz. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Kölner im Laufe der Saison deutliche Leistungsschwankungen gezeigt haben. Völlig überraschend kam das Team von LSC-Trainer Chris Stark am vergangenen Spieltag beim Schlusslicht TV Homberg mit 21:29 unter die Räder. Andererseits hat Spitzenreiter und Topfavorit TuS Ferndorf den bislang einzigen Punktverlust gegen Longerich kassiert. Der ATV trifft am Samstag auf eine eingespielte Mannschaft, die speziell vor eigenem Publikum auch von ihrer Spielfreude lebt. In Lukas Schulz haben die Longericher einen Spieler in ihren Reihen, der als Antreiber im Rückraum heraussticht und als gefährlicher Schütze ganz weit oben in der Torschützenliste zu finden ist.