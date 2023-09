Dritte Handball-Liga Der Abstiegskampf hat schon begonnen

23 Gegentreffer in einer Halbzeit – so viel, wie eine Handball-Mannschaft eigentlich nur in 60 Minuten kassieren sollte. Im Gegensatz dazu ein 18:8 in der zweiten Hälfte. Ein Spielverlauf, der sich schwer erklären lässt. Fest steht, dass der ATV auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht ist, nach seiner Form sucht und ein Erfolgserlebnis benötigt. Am Freitag tritt die Mannschaft um 20 Uhr bei der Bergischen Panthern an, wo die Trauben noch ein gutes Stück höher hängen dürften, als in den drei verlorenen Auftaktspielen.