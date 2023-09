Dritte Handball-Liga der Frauen Der Meister schlägt den Aufsteiger und hat noch Luft nach oben

Er hatte zuvor ein Spiel gesehen, in dem sein Team die bessere Mannschaft war, jedoch Fehler offenbarte, die von einem stärkeren Gegner wahrscheinlich bestraft worden wären. Beide Mannschaften starteten übernervös in die neue Saison. Über eine starke Defensive sollte versucht werden, Sicherheit für den Angriff zu gewinnen, was jedoch nur mäßig gelang. Im Spiel nach vorne produzierten beide Teams unnötige Fehler, die den leichten Torerfolg verhinderten. Nach der 9:6-Führung folgte vielleicht die stärkste Phase der Grün-Weißen, die über den Kampf ins schnelle Spiel nach vorn fanden und mit einem beruhigenden Sieben-Tore-Vorsprung in die Kabine gehen konnten (17:10).