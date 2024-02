Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk wird ausnahmsweise einmal geärgert

„In der Pause habe ich von meinen Spielerinnen mehr Entschlossenheit gefordert“, so Baude. Tatsächlich war der TV Aldekerk, in dessen Reihen nur Svenja Rottwinkel Normalform erreichte, jetzt etwas besser im Spiel. „Aber jedes Mal, wenn wir dran waren, haben wir einen technischen Fehler produziert, der uns wieder zurückgeworfen hat“, bemängelte der Trainer. Die Bielefelderinnen ließen nicht locker, spielten geduldig und lauffreudig und verteidigten die Führung. Fünf Minuten vor dem Ende schien es um die Gäste jedoch geschehen, als Insa Weisz zur ersten Aldekerker Führung traf und kurz darauf erhöhen konnte (24:22). Ein Gästetor später dann die harte, aber vertretbare Zeitstrafe gegen die Gastgeberinnen, die den Aldekerker Trainer auf die Palme brachte. „Wenn man solche Fouls der Bielefelderinnen das ganze Spiel über nicht ahndet, muss man nicht zum Ende gegen uns damit anfangen“, so Baude. Zurück blieb eine Bielefelder Mannschaft, die den Punktgewinn ausgelassen feierte. Und der TV Aldekerk führt weiterhin die Tabelle an.