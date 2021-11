Handball-Regionalliga : Die Torfabrik und ihr Fangkünstler

Kerken Handball-Regionalliga: In der Form, in der sich das Team beim 40:22-Erfolg beim OSC Rheinhausen präsentierte, ist der TV Aldekerk ein ernsthafter Meisterschaftskandidat. Der überragende Torhüter Paul Keutmann war Mann des Tages.

Nach ihrer Machtdemonstration beim OSC Rheinhausen tanzten die Spieler des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk ausgelassen über das Parkett und ließen sich von den mitgereisten Fans für ihren Gala-Auftritt beim 40:22 (19:7)-Auswärtssieg in der Sporthalle an der Krefelder Straße feiern.

Für Trainer Nils Wallrath gehört es zum guten Ton, keinen seiner Spieler nach einer Partie hervorzuheben oder runterzumachen. „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen“, lautet stets seine Devise. Doch nach dem Spiel gegen den OSC legte er seine Zurückhaltung ausnahmsweise einmal ab. „In meiner langen Zeit als Spieler oder Trainer habe ich noch nie so eine überragende Torwartleistung erleben dürfen. Was Paul Keutmann heute alles gehalten hat, ist mit Worten nicht zu beschreiben.“

Thomas Plhak nutzte in der 20. Minute einen Strafwurf zum 12:6 für die Grün-Weißen. OSC-Trainer Thomas Molsner hatte zu diesem Zeitpunkt genug und Redebedarf. Er legte die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, um mit der einminütigen Auszeit den Rhythmus der Gäste zu unterbrechen. Doch dieser Schuss ging nach hinten los. Felix Molsner erzielte zwar noch das 7:12, doch es sollte der letzte OSC-Treffer in Hälfte eins bleiben. Mit einem unnachahmlichen 7:0-Lauf schraubte der ATV das Ergebnis bis zur Pause auf 19:7 hoch.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt: Die Galligkeit der Wallrath-Truppe fand auch nach dem Seitenwechsel kein Ende. Nach 40 Minuten war der Vorsprung zum ersten Mal auf 15 Tore angewachsen. Aldekerk ließ einfach nicht locker. Thomas Jentjens krönte in der Schlussphase das Schützenfest in der Fremde. Zuerst erzielte er am „Tag des offenen Tores“ das 39:22. 15 Sekunden vor der Schlusssirene knackte er mit seinem siebten Treffer noch die 40er-Marke.

Die Torfabrik aus Aldekerk setzt momentan neue Maßstäbe in der Regionalliga. Der ATV, der jetzt als Tabellendritter 9:3-Punkte auf seinem Konto hat, erreichte im sechsten Anlauf bereits zum dritten Mal die Marke von 40 Toren. Die Gäste ließen mit ihrer Angriffslaune einen ratlosen OSC-Trainer zurück. „Das war eine naive und sehr bedenkliche Leistung, für die wir uns bei unseren Anhängern entschuldigen müssen. Die Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wenn Aldekerk es ernst meint, geht in der Meisterfrage kein Weg an ihnen vorbei“, so Thomas Molsner.