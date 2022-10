Auswärtsspiel beim Schlusslicht : TV Aldekerk bleibt auf dem Boden

Der TV Aldekerk, hier Fabian Küsters (am Ball), David Hansen (links) und Marcel Görden, will die nächsten Punkte für den Ligaverbleib holen. Foto: Norbert Prümen

Kerken Der Neuling hat in der Dritten Handball-Liga der Männer mit 8:2-Punkten einen Traumstart hingelegt. Warum für Spielertrainer Tim Gentges trotzdem weiter nur der Klassenerhalt das Ziel ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der TV Aldekerk tanzt auch durch die Dritte Handball-Liga der Männer. Der Aufsteiger hatte in den ersten fünf Partien bereits vier Mal nach Spielschluss ein kollektives Freudentänzchen aufs Parkett legen können, weil es wieder einmal einen Erfolg zu bejubeln gab. Doch bei aller Euphorie über den überraschend guten Start, der den ATV mit jetzt 8:2-Punkten hinauf auf den fünften Tabellenplatz geführt hat, verliert Spielertrainer Tim Gentges nach wie vor den Blick für die Realität nicht. „Das sind alles Punkte für den Klassenerhalt. Es wäre vermessen, wenn wir uns jetzt ein anderes Ziel setzen würden“, sagt Gentges.

Ein Blick auf die Tabelle der Dritten Liga West verdeutlicht, dass der Coach des ATV mit dieser Aussage keineswegs tiefstapelt. Denn die vier Erfolge hat der Neuling allesamt gegen Mannschaften, die zu den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zählen, gefeiert. „Die schweren Spiele gegen die Top Five in dieser Liga stehen uns erst noch bevor. Und erst nach diesen Begegnungen werden wir genau wissen, wo wir stehen. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir gegen die Mannschaften, mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden und für die es ebenfalls in erster Linie nur um den Klassenerhalt geht, sehr gut gepunktet haben“, so Gentges.

Info Vorverkauf für das Duell gegen die HSG Krefeld Höhepunkt Das Heimspiel des TV Aldekerk gegen den Nachbarn HSG Krefeld wird ein Höhepunkt der Saison. Wer bei der Partie am Dienstag, 1. November, 18 Uhr, in der Vogteihalle dabei sein will, muss sich sputen. Der Vorverkauf hat begonnen. Die Karten kosten zehn Euro für Erwachsene, ermäßigte Tickets gibt es für sechs Euro. Bestellung Die Karten können unter Angabe der gewünschten Anzahl – maximal können fünf Tickets pro Person bestellt werden – per E-Mail an info@tv-aldekerk.de reserviert werden. Die Karten müssen in der Geschäftsstelle des ATV im Sportzentrum Aldekerk abgeholt werden. Denn die Tageskasse wird wegen der großen Nachfrage wohl nicht geöffnet werden. Weitere Informationen gibt es online unter

www.tv-aldekerk.de.

Sechs Zähler liegt sein Team mittlerweile vor dem elften Rang, der in die Relegation mit den Tabellenelften der vier anderen Dritten Ligen führen würde, und dem ersten von drei Abstiegsplätzen. Das ist schon ein recht komfortables Polster, das am morgigen Samstag noch etwas üppiger ausgestattet werden könnte. Der TV Aldekerk tritt um 19 Uhr beim TSV GWD Minden II an, der ohne Punkt auf dem Konto das Schlusslicht in der Liga ist. Tim Gentges warnt aber ausdrücklich davor, den Gegner nur an seinem Tabellenstand zu messen. Zumal das erste Team des Klubs, der unter seinem einstigen Namen Grün-Weiß Dankersen drei Mal Deutscher Meister wurde, in der Ersten Bundesliga spielt.

„Die Philosophie der Erstligisten ist es, nach Möglichkeit eine zweite Mannschaft in der Dritten Liga zu haben. Denn dort können vielversprechende Talente sich auf einem hohen Niveau weiterentwickeln. Deshalb wird der Verein alles daran setzen, dass das Team in der Klasse bleibt“, sagt Gentges. Zudem könne man nie wissen, welche Spieler aus dem Erstliga-Kader in der Partie gegen den TV Aldekerk eingesetzt würden. „Aber selbst wenn es keine Verstärkungen von oben gibt, dann werden wir auf ein Team treffen, in dem junge und taktisch sehr gut ausgebildete Spieler stehen werden. Die Aufgabe wird also auch dann nicht leicht“, so Gentgen.

Trotzdem will der Spielertrainer nach Möglichkeit mit seinen Teamkollegen nach der Partie wieder ein Tänzchen aufführen. „Es wäre schon gut, wenn uns in Minden ein Erfolg gelungen würde. Dann hätten wir einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt schon ordentlich auf Distanz gebracht“, sagt Tim Gentges.