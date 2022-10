Dritte Handball-Liga der Frauen : TV Aldekerk festigt den zweiten Tabellenplatz

Kerken Die Gäste ziehen in den richtigen Momenten das Tempo an und feiern einen verdienten 29:25-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf. Allerheiligen geht’s nach Leverkusen.

Streng genommen war es ein Start-Ziel-Sieg. Mailin Strunz hatte das erste Tor der Partie erzielt. Nach dem umgehenden und zugleich auch einzigen Ausgleich waren die Grün-Weißen jedoch sofort wieder zur Stelle und führten fortan. Die Gastgeberinnen, die in Linkshänderin Leonie Heinrichs (zehn Tore) fast eine Alleinunterhalterin hatten, blieben jedoch dran. „Wenn wir das Tempo hochgehalten haben, konnten wir Nadelstiche setzen“, sagte Baude, der in der Defensive wieder auf eine gute 5:1-Formation bauen konnte.

Zeit zum Durchatmen haben die Aldekerkerinnen jedoch nicht. Bereits morgen ist die Mannschaft bei der Zweitvertretung von Bayer Leverkusen gefordert. Die Partie gegen die Bundesliga-Reserve musste am ersten Spieltag verlegt werden und wird jetzt nachgeholt. Die Bayer-Mannschaft ist derzeit Tabellenvierter und gewann am Samstag mit 31:26 gegen den Absteiger aus Wuppertal. „Wir rechnen am Feiertag auch mit Verstärkung aus dem Erstligakader“, sagt Baude. „Umso wichtiger ist unser Sieg in Düsseldorf.“ Anwurf in der Fritz-Jacobi-Halle an der Kalkstraße ist um 18 Uhr.