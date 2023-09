Dritte Handball-Liga der Frauen Der Meister steht schon wieder oben

Im Hallenheft hatten die Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk angekündigt, an die gute Leistung anknüpfen zu wollen, die sie zuletzt beim 34:23-Erfolg bei Borussia Dortmund gezeigt hatten. Diesen guten Vorsatz konnten die Grün-Weißen am späten Sonntagnachmittag in der heimischen Vogteihalle allerdings nicht ganz einhalten. Dennoch sprang unter dem Strich ein ungefährdeter 36:19 (16:9)-Erfolg gegen den TV Oyten heraus, mit dem der amtierende Meister am dritten Spieltag die Tabellenführung übernommen hat.