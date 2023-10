Dritte Handball-Liga Der unauffällige Mann für alle Fälle

Die Abwehr hatte an diesem Abend ihren Namen verdient. In der Offensive wurde, so Trainer Tim Gentes, ein „geiler Ball“ gespielt. Joscha Schoemackers, der im Tor über sich hinauswuchs, sowie Julian Mumme, der Selbstvertrauen und Treffsicherheit offenbar wiederentdeckt hat, waren die Garanten für diesen Erfolg. Am Samstag steht das nächste heiße Kellerduell auf dem Programm. In der Vogteihalle wird um 19.30 Uhr die Partie gegen den TV Gelnhausen angeworfen.