Dritte Handball-Liga Die gute Seele ist auch ein Störenfried

Handball-Drittligist TV Aldekerk bekommt es am Samstag in der Süd-West-Staffel einmal mehr mit einer bislang noch unbekannten Größe zu tun. Ab 19.30 Uhr ist die Mannschaft bei der HSG Hanau in der dortigen Main-Kinzig-Halle gefordert. Nach der enttäuschenden Leistung am Samstag, als die Truppe um Spielertrainer Tim Gentges in der Vogteihalle gegen den TV Gelnhausen mit 24:33 unter die Räder kam, kann das Ziel nur Wiedergutmachung heißen. Die Grün-Weißen stecken als Vorletzter frühzeitig mitten im Abstiegskampf und wollen nach Möglichkeit etwas Zählbares aus Hessen mitnehmen, um das rettende Ufer nicht vorzeitig aus den Augen zu verlieren.