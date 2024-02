Dritte Handball-Liga Eine Handball-Gala im Abstiegskampf

Für den Handball-Drittligisten TV Aldekerk und seine Anhänger war das Heimspiel in der Vogteihalle am Freitagabend ein einziger Jubelsturm. In einer temporeichen und begeisternden Partie fertigte die Mannschaft um Spielertrainer Tim Gentges die HSG Bergische Panther mit 37:26 (18:12) ab. Die Grün-Weißen, die ein Spiel mehr als die fünf unmittelbaren Konkurrenten im Tabellenkeller ausgetragen haben, bleiben zwar mit jetzt 10:30-Punkten Schlusslicht. Doch die Mannschaft hat das deutliche Signal gesendet, dass sie fest gewillt ist, das Feld in den nächsten Wochen von hinten aufzurollen. Der Rückstand auf den Tabellenelften mHSG Friesenheim-Hochdorf II beträgt gerade einmal zwei Punkte – die Situation im Abstiegskampf ist alles andere als aussichtslos.