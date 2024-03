Dritte Handball-Liga  Jonas Mumme und der Lucky Punch

Zum Geschehen in der Großsporthalle Gelnhausen: Der ATV legte einen klassischen Fehlstart hin und erzielte den ersten Treffer durch Fabian Küsters nach zehn Spielminute, als man bereits mit 0:4 hinten lag. Einzig Paul Keutmann, der sich fast wie immer in Topform präsentierte und unter anderen fünf von sieben Siebenmetern abwehrte, war es zu verdanken, dass der Rückstand nicht noch deutlicher ausfiel. Der ATV fand auf leisen Sohlen zurück ins Spiel, kam nach Treffern von Jonas Mumme auf 8:9 und 9:11 heran, doch zu mehr reichte es in einem handballerisch schwachen ersten Durchgang nicht. Der Halbzeitstand von 10:13 macht deutlich, woran es im Spiel des TV Aldekerk im ersten Durchgang haperte: Zehn Treffer in 30 Minuten sind ganz einfach zu wenig.