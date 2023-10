Dritte Handball-Liga Knappe Niederlage dient als Mutmacher

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Gentges-Truppe in den ersten 28 Minuten der Partie eine äußerst schwache Vorstellung bot und weit weg vom ausgegebenen Ziel war, ein gutes Spiel zu machen. „Natürlich waren wir am Anfang etwas verunsichert. Das bleibt in unserer Situation nicht aus, da traut man sich ganz einfach weniger zu“, sagte Gentges. „Aber wir haben uns gefunden und in die Partie zurückgekämpft.“ Die Zuschauer sahen von Beginn an eine zerfahrene Partie mit einer Fülle von Ballverlusten und vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Wobei die Gastgeber einige Fehler weniger machten und nach sechs Minuten mit 4:1 vorne lagen. Der ATV konnte nach dem Treffer von Fabian Küsters zum 5:5 ausgleichen (13.). Es folgte der Schlüsselmoment des ersten Durchgangs: Nach zwei vergebenen Strafwürfen von Thomas Plhak und Sjuul Rutten und einer Zeitstrafe für David Hansen musste der ATV seinen Kontrahenten ziehen lassen. Die Gäste lagen nach 28 Minuten mit 7:13 zurück. Rechtsaußen Thomas Plhak gelang in der restlichen Zeit vor dem Halbzeitpfiff ein Dreierpack – der Pausenstand von 10:13 sah schon wieder wesentlich freundlicher aus.