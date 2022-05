Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk scheitert an starken Bären

Kerken Das Schlusslicht bestätigt über weite Strecken die gelungenen Vorstellungen der vergangenen Wochen. Doch der Gegner aus Ketsch tritt mit 31:27 die weite Heimreise nach Baden-Württemberg an.

„Ich bin froh, dass wir die beiden Punkte mitnehmen können. Denn die Rückreise ist doch recht lang“, sagte Bären-Trainerin Franziska Steil, die mit ihrer Mannschaft in Ketsch in Baden-Württemberg zu Hause ist, nach dem Abpfiff. „Wir sind mit der Deckungsumstellung der Aldekerkerinnen im zweiten Durchgang nicht gut zurechtgekommen. Sie stehen bereits als Absteiger fest, haben nichts mehr zu verlieren und haben uns das Leben heute schwer gemacht.“

Beide Mannschaften schenkten sich zur Freude der Zuschauer in der Vogteihalle nichts. Hüben wie drüben hatten die beiden Trainerinnen auf die Tempokarte gesetzt, so dass sich ein offener Schlagabtausch entwickeln konnte, der keine Zeit zum Verschnaufen ließ. Es dauerte fast 20 Minuten, ehe sich das Team aus der Kurpfalz Feldvorteile verschaffen konnte. Es waren nur Kleinigkeiten, die sich bis zum Halbzeitpfiff jedoch summiert hatten. Ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Wurfkraft und vor allem etwas mehr Dynamik waren es, die für den Fünf-Tore-Vorsprung der Gäste zur Pause verantwortlich waren.

Den zweiten Durchgang begannen beide Mannschaften mit einem leicht veränderten Kader, was sich zunächst nicht auf das Resultat auswirken sollte. Mit zunehmender Spieldauer machte sich auf Seiten der Gäste jedoch bemerkbar, dass Top-Torschützin Lara Eckardt (elf Treffer) auf der Bank geblieben war. Den Gästen fehlte fortan die Durchschlagskraft, um die Hintermannschaft des ATV auseinanderspielen zu können. So schlich sich der Außenseiter langsam heran und verkürzte den Rückstand bis auf ein Tor. Doch der durchaus mögliche Ausgleich wollte einfach nicht fallen.„Plötzlich waren wir wieder da. Bei etwas konsequenterer Chancenverwertung hätte das Spiel auch an ders ausgehen können“, sagte Aldekerks Trainerin Yvonne Fillgert. „Ich freue mich, dass wir trotz vieler Wechsel in der zweiten Halbzeit keinen Bruch in unserem Spiel hatten.“ In den letzten zwei Minuten setzten die Gastgeberinnen noch einmal alles auf eine Karte. Doch die entscheidenden Treffer fielen auf der anderen Seite.