Handball : TV Aldekerk greift entscheidend in den Kampf um die Meisterschaft ein

TV Aldekerk greift entscheidend in den Kampf um die Meisterschaft ein

Aldekerk Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – SV Germania Fritzlar 34:29 (14:15). „Hey! Hey! Hey!“, schallte es durch die Vogteihalle. Nach dem Abpfiff der Schiedsrichterinnen hüpften die Aldekerker Drittliga-Handballerinnen auf dem Parkett im Kreis herum und feierten ausgelassen den nächsten Heimsieg.

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang bezwangen die Grün-Weißen den Tabellenzweiten aus Fritzlar deutlich, dessen Aufstiegshoffnungen so einen deutlichen Dämpfer erhielten.

Fritzlars Trainer Lazar Cojocar blieb nach dem Spiel nichts anderes übrig, als dem ATV zu zwei verdienten Punkten zu gratulieren. „Da gibt es nichts zu beschönigen“, sagte er nachher. „Wir haben gegen die offensive Deckung der Aldekerkerinnen einfach kein Mittel gefunden und zurecht verloren.“ Über weite Strecken des ersten Durchgangs war sein Team schon einem Rückstand hinterhergelaufen. Aldekerk war tonangebend. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gingen die favorisierten Gäste aus der Domstadt erstmals in Führung. „Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, sagte ATV-Trainerin Dagmara Kowalska nachher im Rückblick. Dazu kamen zu viele verschwendete Angriffe, in denen die Bälle einfach weggeschenkt wurden oder mit Fehlwürfen endeten.