Handball : TV Aldekerk trifft zu selten das Tor

Aldekerk Handball-Regionalliga Nordrhein: TV Aldekerk – MTV Dinslaken 29:32 (18:19). Die Zuschauer in der Vogteihalle bekommen ein gutes Spiel geboten. Doch die Grün-Weißen scheitern an ihrer unterirdischen Chancenverwertung.

Früher haben sich Sportler nach getaner Arbeit mit ihren Anhängern ganz einfach noch in der Vereinskneipe nebenan auf ein Bierchen getroffen. Inzwischen heißt so etwas auch in Kerken „Meet and Greet“. Die Stimmung hätte bei dieser Gelegenheit allerdings besser sein können. Denn die kühlen Getränke dienten nicht dazu, um auf einen Sieg anzustoßen, sondern mussten herhalten, um den Frust herunterzuspülen.