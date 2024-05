Dritte Handball-Liga Trotz Niederlage: TV Aldekerk ist gerettet

Die Vogteihalle war schon seit Tagen ausverkauft. Mit einer gehörigen Portion Vorfreude strömten die Zuschauer in Richtung Halle. Eine Stunde vor dem Anpfiff um 19.30 Uhr reichte die Warteschlange bis zum 100 Meter entfernten Bahnübergang. Die Gastgeber machten sich wie üblich in der Halle warm und verschwanden zehn Minuten vor dem Anpfiff in die Kabine. Nach weiteren fünf Minuten – die Gentges-Truppe wartete in den Katakomben darauf, einlaufen zu können – hätte man sich das Spiel sparen können. Zu diesem Zeitpunkt standen die Niederlagen der Konkurrenten und damit der Aldekerker Klassenerhalt fest. „Ein bisschen war durchgesickert“, sagte Thomas Plhak nach dem Spiel. „Wir wussten, dass Hanau gegen Dansenberg vorne lag.“