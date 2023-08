Vorbereitung sorgt für Erkenntnisse TV Aldekerk ist noch enger zusammengerückt

Nach zwei Trainingsblöcken am Freitag stand zum Abschluss des Tages ein Spiel gegen die in Panningen beheimate Mannschaft des Bevo HC an, die in der Bene-Liga, ein Zusammenschluss der jeweils sechs besten Mannschaften aus den Niederlanden und Belgien, zu Hause ist. Das Spiel gegen die junge niederländische Mannschaft wurde nach einer Pausenführung von drei Toren am Ende souverän mit 30:24 gewonnen. „Vieles, was wir uns vorgenommen und zuvor erarbeitet haben, hat funktioniert. Da muss ich meinen Jungs ein dickes Lob aussprechen“, sagte Gentges. Am Abend gab es noch ein gemeinsames Pizzaessen im Dorf. Mehr war nicht drin, um Mitternacht war Bettruhe angeordnet.