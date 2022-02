Handball-Regionalliga : Sieg des Willens und der Leidenschaft

Der TV Aldekerk – hier Rechtsaußen Thomas Plhak – zeigte von Anfang an, dass er den Sieg im Spitzenspiel unbedingt wollte. Foto: Heinz Spütz

Kerken Handball-Regionalliga: Der Tabellendritte TV Aldekerk untermauert mit einer begeisternden Vorstellung und einem verdienten 29:26 im Spitzenspiel gegen Verfolger HC Gelpe/Strombach seine Ambitionen auf die Meisterschaft.

Unglaubliche Szenen unmittelbar nach dem Spiel: Da klemmt sich Spielführer Jonas Mumme seinen einen Kopf kleineren Trainer Nils Wallrath unter den Arm und führt mit ihm ein kleines Privattänzchen auf dem Parkett auf. Freude, Erleichterung, Teamspirit – so lassen sich die Emotionen nach begeisternden 60 Handball-Minuten zusammenfassen.

Der Tabellendritte TV Aldekerl konnte am Samstagabend das Spitzenspiel der Regionalliga Nordrhein gegen Verfolger HC Gelpe/Strombach mit 29:26 (16:11) für sich entscheiden. Mit diesem Erfolg unterstrich der TV Aldekerk seine Ambitionen, im Rennen um die Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Aus dem Spitzen-Quartett ist nach der Niederlage der Oberbergschen vorerst das Trio interaktiv.Handball (Ratingen) und TV Korschenbroich (jeweils 20:4-Punkte) und TV Aldekerk (19:3) geworden.

Es war ein hartes Stück Arbeit – und letztlich ein Sieg des Willens und der Leidenschaft, die auch auf den Rängen deutlich zu spüren war. Trotz aller Widrigkeiten im Vorfeld gab sich Wallrath unmittelbar vor dem Spiel recht optimistisch: „Wir gewinnen heute. Das Abschluss-Training am Donnerstag hat mich sehr zuversichtlich gemacht.“

Erneut musste der Gastgeber ohne seine wichtigen Stützen Marcel Görden und Tim Gentges auskommen. Aber warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Mit Blick auf die Trainerbank war zu erkennen, wie gerade diese beiden Spieler, die mit reichlich Erfahrung aus höheren Ligen ausgestattet sind, unentwegt ihre Mannschaftskameraden dirigierten und anfeuerten. „Ich fühle mich überhaupt nicht in meiner Kompetenz beschnitten“, sagte Wallrath. „Die beiden sind echte Leitwölfe, die man in einer lebendigen Mannschaft ganz einfach mitreden lassen muss. Marcel Görden zum Beispiel zählte in jeder Liga, in der er gespielt hat, zu den stärksten Abwehrspielern. Es wär doch schwachsinnig, sie von der Bank aus nicht mitmachen zu lassen.“

Zum Geschehen auf dem Parkett: Nach zehn Minuten und einem ausgeglichenen Spielverlauf nahm die Partie so richtig Fahrt auf. Der ATV zog nach einem 4:0-Lauf auf 10:5 davon. HC-Trainer Michiel Lochtenbergh nahm die erste Auszeit, um die Defensive neu zu organisieren. Mit Erfolg, denn die Gäste kamen bis auf 12:10 heran. Die Wallrath-Truppe behielt einen kühlen Kopf und ging mit einer komfortablen 16:11-Führung in die Halbzeitpause. „So, wie die Gas gegeben haben, habe ich nur gedacht, wie sie angesichts unserer schmalen Personaldecke die 60 Minuten überstehen wollen“, so Wallrath nach dem Spiel.

Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel. Gerade einmal drei Treffer in zehn Minuten spielten dem ATV in die Karten, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. ATV-Keeper Paul Keutmann zeigte erneut, was er am besten kann: Den Gegner mit seinen Paraden zur Verzweiflung bringen.

Das Heimteam schlicht sich auf leisen Sohlen auf 20:14 (44.) davon. Dann häuften sich die Fehlzündungen in der Aldekerker Angriffs-Maschinerie, die Gäste verkürzten innerhalb von vier Minuten auf 20:19 und erzielten nach 50 Minuten den Ausgleich zum 21:21. Die Ereignisse überschlugen sich, das Spiel stand auf des Messers Schneide. Doch am Ende setzte sich die abgeklärtere Mannschaft des Aldekerker Turnvereins in einem packenden Duell mit 29:26 durch.

„Ich muss erst einmal alles sacken lassen. Unglaublich, was meine Jungs heute geboten haben. Da will ich keinen einzelnen Spieler hervorheben“, sagte Wallrath und atmete kräftig durch.