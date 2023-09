Dritte Handball-Liga der Frauen Meister TV Aldekerk trumpft bei Borussia Dortmund II groß auf

Kerken · Die Grün-Weißen sind von Anfang an klar überlegen, ziehen ihr Tempospiel auf und gewinnen am Ende auch in der Höhe verdient mit 34:23.

11.09.2023, 15:40 Uhr

Kapitänin Svenja Rottwinkel erzielte sieben Treffer und freute sich über eine deutliche Leistungssteigerung. Foto: Norbert Prümen

Von Carsten Bleckmann