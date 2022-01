Handball : TV Aldekerk: René Baude übernimmt Trainerposten von Yvonne Fillgert

Kerken Das erste Frauen-Team des ATV bekommt zu Beginn der neuen Saison einen neuen Coach. Das Spiel am kommenden Samstag ist abgesagt, da es Corona-Fälle beim Gegner gibt.

Am Dienstag erreichte die Verantwortlichen der ersten Frauen-Mannschaft des TV Aldekerk , die in der Zweiten Handball-Bundesliga spielt, eine E-Mail der spielleitenden Stelle. Uwe Stemberg teilte dem Teammanager Georg van Neerven darin mit, dass die für den kommenden Samstag angesetzte Partie des ATV beim Mitaufsteiger MTV Heide abgesagt werden müsse.

Im Team der Dithmarscherinnen waren mehrere Spielerinnen und Offizielle positiv auf das Coronavirus getestet worden, sodass die Austragung des Spiels derzeit nicht möglich sei. So kommt das Team des ATV zu einer unerwarteten Verlängerung der Winterpause und muss mit ansehen, wenn die Konkurrenz am kommenden Wochenende den Spielbetrieb wieder aufnimmt. „Das ist sehr ärgerlich“, sagt van Neerven. „Die Partie muss auf jeden Fall nachgeholt werden. Bei dem strammen Spielplan hoffen wir, dass es die einzige bleibt.“

Unterdessen schreiten die Personalplanungen beim TV Aldekerk weiter voran. Trainerin Yvonne Fillgert hatte bei den Gesprächen zur kommenden Saison bekanntgegeben, dass sie aus zeitlichen Gründen für eine weitere Saison nicht zur Verfügung stehen würde. Die zeitintensive Arbeit in der Dritten und erst recht in der Zweiten Liga sei für sie als zweifache Mutter nicht mehr zu leisten, zumal Fillgert parallel auch noch die Jugendmannschaft ihres Sohnes trainiert. „Professioneller Sport und Familie parallel sind zeitlich miteinander einfach nicht mehr zu vereinbaren“, so Fillgert.