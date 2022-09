Dritte Handball-Liga der Frauen : Das Ziel: Mit Leistungssteigerung zum Auswärtssieg

Kerken Nach der glanzlosen Vorstellung gegen TD Lank ist der TV Aldekerk in Recklinghausen gefordert. Der Gegner ist für seine Heimstärke bekannt.

Trainer René Baude war auf jeden Fall zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, zumal sich die Umstellung von den eher leichten Gegnern in der Vorbereitung auf den Ernstfall Meisterschaft bemerkbar machte. Diie Baustellen in den Aktionen des Zweitliga-Absteigers hatte der erfahrene Coach schnell ausfindig gemacht und richtete die Trainingswoche entsprechend aus. Am Sonntag bietet das Gastspiel der Aldekerkerinnen beim PSV Recklinghausen die Möglichkeit auf die nächsten Zähler. Doch die „Polizistinnen“, die unter anderen viele Spielerinnen aus der Talentschmiede von Borussia Dortmund in ihren Reihen haben, sind keine Laufkundschaft.