Handball : Spitzenreiter TV Aldekerk reist zum Tabellenletzten

ATV-Trainerin Yvonne Fillgert: „Jedes Spiel ist schwer.“. Foto: Ja/DEMBINSKI

Aldekerk (CaB) Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Einigkeit Netphen – TV Aldekerk (Sa., 18 Uhr). Deutlicher können die Vorzeichen auf dem Papier kaum sein. Was die Statistik und die nackten Zahlen angeht, kommt es am Samstagabend für die Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk in Netphen zu einem Duell, bei dem die Rollen klar und eindeutig verteilt sind.

Der Tabellenführer reist zum Schlusslicht, drei Siege auf der einen stehen drei Niederlagen auf der anderen Seite gegenüber. Selbst die Tordifferenz ist fast exakt vertauscht.