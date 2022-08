Handball : TV Aldekerk muss sich auch vor den „Großen“ nicht verstecken

Kerken Handball-Drittligist überzeugt in einem Testspiel beim künftigen Ligarivalen Longericher SC und muss sich am Ende nur knapp geschlagen geben.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart zeichnet sich ab, dass der TV Aldekerk für das Abenteuer Dritte Handball-Bundesliga bereits gut gerüstet ist. Die Mannschaft des Trainerduos Tim Gentges und Frank Fünders lieferte in einem Testspiel beim künftigen Ligakonkurrenten Longericher SC eine überzeugende Vorstellung und musste sich am Ende nur knapp mit 27:30 (13:15) geschlagen geben.

Klar zu erkennen ist, dass sich die Mannschaft Woche für Woche weiterentwickelt und die Zuschauer sich auf tempo- und variantenreiche Spiele in der Vogteihalle freuen dürfen. Beim Auftritt in Köln wurde deutlich, dass die Abwehrreihe des Aufsteigers hervorragende Arbeit leistet, das Positionsspiel eine Herausforderung darstellt und das schnelle Rückzugverhalten von besonderer Bedeutung ist. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte Gentges nach dem Spiel. „Es ist wichtig, dass gerade die etwas unerfahrenen Spieler ein Gefühl für die Spielstärke in der neuen Liga bekommen. Gefallen hat mir außerdem, dass wir unser Niveau endlich mal über die gesamte Spielzeit halten konnten und nicht in den letzten zehn Minuten eingebrochen sind.“ Weniger geschmeckt hat ihm die Schlafmützigkeit direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit, als seine Männer innerhalb von zwei Minuten drei Tore kassierten. „Das darf man sich in dieser Liga ganz einfach nicht erlauben und wird unverzüglich bestraft, aber auch dafür sind Testspiele da.“ Zum Geschehen in der Halle im Kölner Norden: Den ersten Treffer der Partie erzielte Thomas Jentjens mit seinem ersten Wurfversuch. Longerich konnte sich zu keinem Zeitpunkt entscheidend absetzen, die Seiten wurden bei einer Kölner 15:13-Führung gewechselt.