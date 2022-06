Das Handball-Abenteuer : TV Aldekerk ist bereit für die Dritte Liga

Kerken Die Handballer in Grün und Weiß, die mit einem fast schon sensationellen Kraftakt die Regionalliga-Meisterschaft gewonnen haben, bekommen es eine Etage höher mit 13 Gegnern zu tun. Vorfreude rund um die Vogteihalle ist groß.

„Nennenswerte Veränderungen bei der Staffeleinteilung kann ich nicht feststellen. Im Grunde treffen wir auf alte Bekannte in unserer Gruppe, die ich aus meiner langen Zeit in der Zweiten und Dritten Liga kenne“, sagt Tim Gentges. „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Spieler der Bundesliga-Reserven in der Regel hoch talentierte Handballer sind, die alle vor dem Sprung in den bezahlten Sport stehen und sehr genau wissen, wie das Spiel funktioniert.“ In der West-Staffel werden bis zu vier Absteiger ermittelt. „Unser Ziel kann nur Klassenerhalt heißen, alles andere wäre vermessen und unrealistisch“, so der ATV-Coach. „Man muss die Gruppe unterteilen. Oben werden etwa fünf Mannschaften um den Aufstieg spielen, da wird für uns kaum was zu holen sein. Wir müssen uns an den anderen Mannschaften orientieren, gegen die wir die nötigen Punkte erzielen müssen.“