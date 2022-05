Handball-Regionalliga : Der TV Aldekerk kann auch Arbeitssiege

Kerken Vier Tage nach der Gala-Vorstellung im Spitzenspiel gegen den TV Korschenbroich müht sich der Tabellendritte zu einem 29:27 beim Neusser HV. Bereits am Dienstag ist die Mannschaft in Bonn gefordert.

Der TV Aldekerk mischt weiter im Dreikampf um die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga Nordrhein mit. Der Auftakt der „Woche der Vorentscheidung“ mit vier Spielen innerhalb von acht Tagen ist geglückt. Beim Neusser HV setzte sich die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath in einer bis zum Schluss spannenden Partie mit 29:27 (15:14) durch.

Der Plan des Favoriten aus Aldekerk – hinten kompakt stehen und vorne Gas geben – ging diesmal nicht auf. Die Grün-Weißen fanden nicht zu ihrem gewohnten Tempospiel und entwickelten nur wenig Spielwitz. „Wir haben vor acht Tagen noch gegen Neuss gespielt und relativ klar gewonnen. So etwas steckt natürlich auch in den Köpfen der Jungs“, sagte Wallrath nach Spielende.

„Die ersten 50 Minuten eines Spiels interessieren mich kaum, in den letzten zehn Minuten werden die Spiele entschieden“, lautet eine der Handball-Weisheiten von Nils Wallrath. Die Partie in Neuss lieferte ein weiteres Beispiel für seine These. 28:26 und Strafwurf für den ATV. Noch zwei Minuten zu spielen. Thomas Plhak, der kurz zuvor noch sicher verwandelt hat, vergibt die Chance zum sicheren Sieg. Der Neusser HV verkürzt im Gegenzug. Noch einmal Ballbesitz des Gastgebers. Zeitspiel angezeigt, Ballbesitz ATV, und Thomas Plhak macht mit seinem vierten Treffer den Deckel auf das Spiel.

„Solche Spiele haben wir in der Vergangenheit oft verloren, heute aber nicht“, sagte Wallrath. „Im Vergleich zur Vorwoche habe ich eine deutliche Steigerung meiner Mannschaft gesehen“, sagte der Neusser Trainer Christoph Schon. „Am Ende hat sich Erfahrung gegen Jugend durchgesetzt.“ Am Dienstag tritt der TV Aldekerk beim TSV Bonn an, am Donnerstag kommt der OSC Rheinhausen und Samstag reist die Mannschaft zum TV Rheinbach.