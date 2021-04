Handball : TV Aldekerk: Neuer Modus für die Aufstiegsrunde

Kerken Fortuna Düsseldorf hat seine Meldung für die Runde zurückgezogen. Deshalb spielen die verbliebenen fünf Frauen-Drittligisten jetzt im Modus jeder gegen jeden in einer Gruppe.

Der Deutsche Handballbund (DHB) musste den Modus für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Frauen-Bundesliga noch einmal kurzfristig ändern. Der Grund ist, dass Fortuna Düsseldorf nun doch nicht an der Runde teilnehmen wird. Somit bewerben sich nur noch fünf Drittligisten, darunter der TV Aldekerk, um die Plätze in der höheren Klasse. Der DHB hatte eigentlich einen Modus geplant, bei dem die ursprünglich sechs Drittligisten in der Vorrunde zunächst in zwei Dreiergruppen hätten gegeneinander antreten müssen. Nach dem Rück­zug der Fortuna gibt es jetzt nur noch eine Gruppe.