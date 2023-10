Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II: Nele Rottwinkel fällt vorerst aus

Die nächste Aufgabe hat es schon wieder in sich. Nur eine Woche nach der 21:25-Niederlage gegen Spitzenreiter Treudeutsch Lank bekommt es die Mannschaft um Trainer Marc Albrecht mit dem aktuellen Tabellenzweiten zu tun. Am Samstag machen sich die Aldekerkerinnen auf den Weg in den Oberbergischen Kreis und treffen dort ab 16.45 Uhr in der Gummersbacher Gerhard-Kienbaum-Halle auf den HC Gelpe/Strombach. Die Gastgeberinnen mussten sich erst einmal geschlagen geben (24:25 bei der Turnerschaft St. Tönis) und haben damit einen beachtlichen Start hingelegt. Für die Grün-Weißen eine harte Nuss, die nur geknackt werden kann, wenn die Spielerinnen über sich hinauswachsen. Die vergangenen Duelle mit dem jungen Fusionsklub, der seine Wurzeln im 1894 gegründeten Turnverein Strombach hat, waren häufig eine knappe Angelegenheit. Eine Überraschung stünde dem TV Aldekerk II gut zu Gesicht, um etwas gelassener an die kommenden Aufgaben herangehen zu können.