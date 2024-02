Dritte Handball-Liga Abstiegskampf spitzt sich zu: Bittere Niederlage im Kellerduell

Am kommenden Samstag, 10. Februar, steht in der Yayla-Arena das Auswärtsspiel bei der HSG Krefeld. Vor einer stolzen Kulisse von wahrscheinlich mehr als 7000 Zuschauern. „Ganz ehrlich? So richtig Lust habe ich auf das Spiel nicht. Wir haben andere Aufgaben zu lösen, die für uns ganz einfach wichtiger sind“, so Gentges. Auch der Spielplan meint es momentan nicht gut mit seiner Mannschaft.