Handball : Aufholjagd des TV Aldekerk wird nicht belohnt

Kerken Der Drittligist verliert vor rund 600 Zuschauern in der heimischen Vogteihalle mit 25:26 gegen denTV Emsdetten. Am Ende läuft dem Gastgeber die Zeit davon.

Anfangs führte der Gastgeber in der Vogteihalle mit 7:5. Doch zu viele Ungenauigkeiten im Angriffsspiel ließ das Team noch nicht in seinen Spielfluss finden. Während die Emsdettener ihre Treffer einfach aus dem Rückraum erzielten, mussten die Aldekerker um jeden Meter kämpfen. Die Gäste gewannen die Oberhand und setzten sich mit 8:10 ab. Doch dank des gewohnt starken Rückhaltes im Tor und einem schnellen Gegenstoß brachte Fabian Küsters sein Team kurz vor der Pause in Führung. Mit einer knappen Führung ging der ATV in die Kabine.