Absage Aldekerker Triathlon fällt ins Wasser

Die 13 hat dem TV Aldekerk wahrlich kein Glück gebracht. Zwölf Jahre lang hatte sich der Volkstriathlon rund um den Eyller See zu einem beliebten Spektakel für die ganze Familie entwickelt. Aus organisatorischen Gründen hatten die Grün-Weißen die Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt – diese war in der Regel schon lange im Vorfeld erreicht worden. So zuletzt auch im Sommer 2019. Dann kam Corona. Drei Jahre lang legte der beliebte Wettbewerb eine Zwangspause ein. Nummer 13 sollte am Samstag, 24. Juni, über die Bühne gehen. Breitensport-Abteilungsleiterin Sandra Steeger, Triathlon-Abteilungsleiter Klemens Molderings und ihre Mitstreiter hatten sich seit vergangenem Herbst ins Zeug gelegt, um den Volkstriathlon wieder aufleben zu lassen. Letztlich vergeblich. Die Veranstaltung fällt zum vierten Mal in Folge ins Wasser.