Dritte Handball-Liga Der Handball rückt in den Hintergrund

In der Vogteihalle hatte der ATV gegen die bis dato punktgleiche Mannschaft aus Hessen mit 24:33 deutlich das Nachsehen. „Gelnhausen ist für mich alles andere als ein Abstiegskandidat“, sagte der Aldekerker Rechtsaußen Thomas Plhak damals. Und er sollte mit seiner Meinung Recht behalten, denn mittlerweile hat sich der kommende Gegner mit 18:20-Punkten im gesicherten Mittelfeld des Tableaus eingenistet. Das Spiel in Gelnhausen steht für den Gastgeber ganz im Zeichen der Trauer. Tim Altscher, Spieler des TV Gelnhausen, der sich schon als kleiner Junge dem Verein angeschlossen hatte, ist am 19. Februar im Alter von gerade einmal 25 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Eine traurige Nachricht, die Mannschaft und den ganzen Verein in einen Schockzustand versetzt hat. Das Derby gegen die HSG Hanau hatte der Verein am vergangenen Wochenende wegen des Trauerfalls abgesagt.