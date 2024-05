Dritte Handball-Liga Entscheidung im Abstiegskampf vertagt

Entscheidung vertagt – nach zuvor drei Siegen in Folge hat der TV Aldekerk die Möglichkeit verpasst, den Klassenerhalt in der Dritten Handball-Liga schon am drittletzten Spieltag perfekt zu machen. Es wäre zu schön gewesen, doch am Ende verlor die Mannschaft um Spielertrainer Tim Gentges bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II mit 27:31 (11:14) und musste die Heimreise aus Mittelhessen mit einer schwer verdaulichen Niederlage im Gepäck antreten. Der TV Aldekerk bleibt mit jetzt 20:36-Punkten vorerst auf dem rettenden Platz zwölf, dahinter folgen die TSG Haßloch und der TV Homburg (jeweils 19:37), der auf Rang 14 die Abstiegszone anführt. Vieles spricht dafür, dass die Entscheidung zwischen dem ATV und dem TV Homburg fällt – beide Mannschaften treffen zum Abschluss auf die gleichen Gegner. Beide Teams dürften gegen den ungeschlagenen Tabellenführer und künftigen Zweitligisten TuS Ferndorf chancenlos sein. Zünglein an der Waage im Abstiegskampf spielt der Longericher SC, der am Samstag überraschend bei der TSG Haßloch mit 32:36 das Nachsehen hatte. Die Saarländer müssen am 18. Mai in Köln antreten, die Grün-Weißen empfangen den aktuellen Tabellensechsten eine Woche später in der Vogteihalle.